Більдт: найжорсткіші санкції проти Росії запроваджує Путін

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, передає Радіо Свобода.

«Якщо аналізувати санкції та обмеження, які застосовують проти Росії, слід визнати: найефективніші санкції проти російської економіки впроваджує саме президент Путін. Я маю на увазі колосальний відтік капіталу з країни. Це значно вагоміші втрати, ніж ЄС взагалі міг забезпечити», – говорить Більдт.

На думку Карла Більдта, закордонні інвестори побоюються вкладати гроші у російську економіку. Це пов’язано з тим, що вони не знають, чого чекати від російських лідерів.

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«Передбачуваність дуже-дуже важлива для бізнесу і економічних зв’язків. Бізнесменам потрібна передбачуваність. Їм потрібна надійність. Коли ви вкладаєте гроші – вам потрібно довіряти партнеру та політичній системі. В якій він працює. А Путін саме зробив цю систему непередбачуваною», – додає Карл Більдт.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт візьме участь у святкуваннях Дня Європи в Україні, що відбудеться в суботу 17 травня.