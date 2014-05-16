Більдт: найжорсткіші санкції проти Росії запроваджує Путін
Своєю зовнішньою політикою президент Володимир Путін дестабілізовує економіку Росії зсередини.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, передає Радіо Свобода.
«Якщо аналізувати санкції та обмеження, які застосовують проти Росії, слід визнати: найефективніші санкції проти російської економіки впроваджує саме президент Путін. Я маю на увазі колосальний відтік капіталу з країни. Це значно вагоміші втрати, ніж ЄС взагалі міг забезпечити», – говорить Більдт.
На думку Карла Більдта, закордонні інвестори побоюються вкладати гроші у російську економіку. Це пов’язано з тим, що вони не знають, чого чекати від російських лідерів.
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«Передбачуваність дуже-дуже важлива для бізнесу і економічних зв’язків. Бізнесменам потрібна передбачуваність. Їм потрібна надійність. Коли ви вкладаєте гроші – вам потрібно довіряти партнеру та політичній системі. В якій він працює. А Путін саме зробив цю систему непередбачуваною», – додає Карл Більдт.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт візьме участь у святкуваннях Дня Європи в Україні, що відбудеться в суботу 17 травня.