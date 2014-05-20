Із Криму сьогодні виведені рейдовий тральщик, два буксири і катер ВМС України

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією речника українського флоту капітана 1 рангу Олега Чубука, згідно раніше досягнутим спільною комісію у складі представників оборонних відомств України і Росії домовленостям, в першій половині дня із Стрілецької бухти Севастополя у нейтральні води виведені морський буксир «Корець» і рейдовий буксир «Красноперекопськ», а в другій половині дня, із озера Донузлав – рейдовий тральщик «Генічеськ» і катер. Планується, що в ближчі години «Генічеськ», взявши на буксир катер, вирушить в пункт призначення своїм ходом, інші виведені судна дістануться порту призначення за взаємодії з морським буксиром «Геннадій Савельєв» (порт приписки «Південний»).Читайте такожІз тимчасово окупованого Криму 20 травня виведуть 4 кораблі і судна ВМС України - джерело

Керівник прес-служби ВМС також зазначив, що станом на ранок 20 травня, із окупованого Криму в порти материкової України було виведено 28 бойових кораблів, катерів і суден українських ВМС.

Як повідомляв УНІАН, всього із окупованого Криму підлягають виведенню 49 кораблів, катерів і суден. Загалом залишилося вивести 17 кораблів, катерів та суден, у тому числі 11 бойових кораблів.