Порошенко назвав пріоритети роботи на новій посаді
12:10, 26 травня 2014Політика
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Пріоритетом нової влади євроінтеграція, боротьба з корупцією і повернення Криму до складу України.
Петро Порошенко зобов'язався повернути Крим Україні / фото УНІАН
"Ми маємо рішучі амбітні плани з модернізації країни. Серед перших пріоритетів буде боротьба з корупцією, рішучі кроки щодо відновлення незалежності судової влади", - сказав Петро Порошенко на прес-конференції у своєму виборчому штабі.
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Крім цього Петро Порошенко назвав рішення "кримського питання" одним з невідкладних для нової влади. "Буде рішення: повернення Криму Україні, захист українців, які проживають в Криму, і які із-за свого "українства" відчувають надзвичайно високий тиск", - заявив Петро Порошенко.
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