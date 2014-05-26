Порошенко назвав пріоритети роботи на новій посаді

12:10, 26 травня 2014
Політика
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Пріоритетом нової влади євроінтеграція, боротьба з корупцією і повернення Криму до складу України.

Петр Порошенко обязался вернуть Крым Украине / фото УНИАН

"Ми маємо рішучі амбітні плани з модернізації країни. Серед перших пріоритетів буде боротьба з корупцією, рішучі кроки щодо відновлення незалежності судової влади", - сказав Петро Порошенко на прес-конференції у своєму виборчому штабі.

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Крім цього Петро Порошенко назвав рішення "кримського питання" одним з невідкладних для нової влади. "Буде рішення: повернення Криму Україні, захист українців, які проживають в Криму, і які із-за свого "українства" відчувають надзвичайно високий тиск", - заявив Петро Порошенко.

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