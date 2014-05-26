Втікач Янукович заявив, що поважає вибір українців

При цьому він підкреслив, що для легітимності цих виборів необхідна участь населення Південного Сходу.

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"Пройшли позачергові вибори президента України. Незалежно від того, в якому регіоні і який відсоток населення прийшов голосувати, який ви зробили вибір - я цей вибір, зроблений в самий важкий час для нашої батьківщини, поважаю, - йдеться в заяві Віктора Януковича, передає ИТАР-ТАСС.

"Але хочу зазначити, що для легітимності виборів та легітимності самого президента необхідно участь Південного Сходу нашої країни. Багато виборців цих регіонів були ображені і принижені діями нелегітимної «влади», яка прийшла в результаті військового перевороту", - сказав Віктор Янукович.