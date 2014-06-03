Під Слов'янськом працює артилерія й кружляють вертольоти - активіст
За словами активіста, над місцем бою також літав літак-розвідник.
Під Слов'янськом вже кілька годин триває бій між силами АТО і терористами.
Як повідомляє активіст Юрій Касьянов у себе на сторінці в Facebook, зараз йде інтенсивна перестрілка.
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"Ехо бою, пилюка візуально переміщуються зі східного до південно-східного передмістя. Періодично працює артилерія. Чутно гул вертольотів", - пише він.
Як повідомив активістив, інтенсивна перестрілка на околиці Слов'янська почалася приблизно о 5.30 ранку.
"Близько години активно працювала артилерія. Чути черги з 30 мм гармат, якими озброєні БТ4Е. Важко і часто рвуться снаряди більшого калібру", - зазначив він.
Касьянов заявляє, що над місцем бою літає літак-розвідник.
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"Оповита димом будівля заводу. Здається, це хімзавод навпроти нашого посту, який контролює дорогу на Красний Лиман", - написав він.
Раніше повідомлялося, що під Слов'янськом почався наступ сил АТО на позиції бойовиків.