Байден стане не єдиним представником США, який завітає на інавгурацію Порошенка

На інавгурації українського президента Петра Порошенка, що відбудеться 7 червня в Києві, США, крім віце-президента Джо Байдена, представлятимуть сенатор Джон Маккейн, помічник держсекретаря Вікторія Нуланд та ще низка американських політиків.

Про це Білий дім оголосив у четвер, повідомляє The Washington Times.

До складу делегації також увійдуть сенатори Рон Джонсон і Кріс Мерфі, делегат (нижньої) Палати представників американського конгресу Марсі Каптур, представник США при ОБСЄ Деніел Байєр, а також посол США в Києві Джефрі Пайєтт.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 4 червня у Варшаві в рамках європейського турне президента США Барака Обами відбулася його зустріч з новообраним президентом України Петром Порошенком.

Після зустрічі з українським президентом, яка тривала близько години, Барак Обама назвав обрання Петра Порошенка президентом України мудрим вибором народу в складні часи і запевнив у підтримці його американською владою.

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"Вибори Петра Порошенка президентом засвідчили, що українці відкинули насилля, корупцію та хочуть самостійно визначати своє майбутнє: важко працювати, займатися самоосвітою, аби досягти успіху" - сказав Обама, зазначивши, що новообраний президент уособлює ці прагнення.