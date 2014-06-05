На інавгурацію президента України прибуде посол Росії Зурабов

"Прийнято рішення про те, що в офіційній церемонії інавгурації обраного президента України, яка повинна пройти 7 червня у Верховній Раді, візьме участь посол Росії Михайло Зурабов", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає ИТАР-ТАСС.

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Інформоване дипломатичне джерело повідомило, що Михайло Зурабов візьме участь тільки в офіційній частині церемонії інавгурації. «Російський посол візьме участь тільки в офіційній частині церемонії, в прийомі наш представник брати участі не буде», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс повідомив, що Росія запрошена на церемонію інавгурації Петра Порошенка на рівні тимчасового повіреного у справах Росії.