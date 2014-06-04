Петро Порошенко і Барак Обама провели зустріч у Варшаві

14:12, 04 червня 2014
Політика
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У Варшаві в рамках європейського турне президента США Барака Обами відбулася його зустріч з новообраним президентом України Петром Порошенком.

Президент Польщі Броніслав Коморовський вручає нагороду Мустафі Джемілєву
Президент Польщі Броніслав Коморовський вручає нагороду Мустафі Джемілєву /  © REUTERS
Колишній президент Польщі Лех Валенса вітає Мустафу Джемілєва з нагородою за внесок у розвиток демократії
Колишній президент Польщі Лех Валенса вітає Мустафу Джемілєва з нагородою за внесок у розвиток демократії /  © REUTERS
Держсекретар США Джон Керрі розмовляє з новим президентом України Петром Порошенко
Держсекретар США Джон Керрі розмовляє з новим президентом України Петром Порошенко /  © REUTERS
Президент США Барак Обама і лідери країн центральної та східної Європи провели зустріч у Президентському палаці у Варшаві
Президент США Барак Обама і лідери країн центральної та східної Європи провели зустріч у Президентському палаці у Варшаві /  © REUTERS
Президент США Барак Обама висловив свою підтримку новому українському президенту Петру Порошенку
Президент США Барак Обама висловив свою підтримку новому українському президенту Петру Порошенку /  © REUTERS
Президент США Барак Обама висловив свою підтримку новому українському президенту Петру Порошенку
Президент США Барак Обама висловив свою підтримку новому українському президенту Петру Порошенку /  © REUTERS
Президент США Барак Обама висловив свою підтримку новому українському президенту Петру Порошенку
Президент США Барак Обама висловив свою підтримку новому українському президенту Петру Порошенку /  © REUTERS
У Польщі Петро Порошенко представив план дій по врегулюванню ситуації в Україні
У Польщі Петро Порошенко представив план дій по врегулюванню ситуації в Україні /  © REUTERS

В даний час зміст розмови глав держав поки невідомий. Однак після зустрічі з українським президентом, яка тривала близько години, Барак Обама назвав обрання Петра Порошенка президентом України мудрим вибором народу в складні часи і запевнив у підтримці його американською владою.

Крім цього Петро Порошенко і Барак Обама напередодні взяли участь в урочистій вечері з нагоди вручення премії «Солідарність», якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемільова.

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