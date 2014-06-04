Петро Порошенко і Барак Обама провели зустріч у Варшаві

В даний час зміст розмови глав держав поки невідомий. Однак після зустрічі з українським президентом, яка тривала близько години, Барак Обама назвав обрання Петра Порошенка президентом України мудрим вибором народу в складні часи і запевнив у підтримці його американською владою.

Крім цього Петро Порошенко і Барак Обама напередодні взяли участь в урочистій вечері з нагоди вручення премії «Солідарність», якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемільова.