Петро Порошенко і Барак Обама провели зустріч у Варшаві
14:12, 04 червня 2014Політика
1 0
У Варшаві в рамках європейського турне президента США Барака Обами відбулася його зустріч з новообраним президентом України Петром Порошенком.
В даний час зміст розмови глав держав поки невідомий. Однак після зустрічі з українським президентом, яка тривала близько години, Барак Обама назвав обрання Петра Порошенка президентом України мудрим вибором народу в складні часи і запевнив у підтримці його американською владою.
Крім цього Петро Порошенко і Барак Обама напередодні взяли участь в урочистій вечері з нагоди вручення премії «Солідарність», якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемільова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter