Обама назвав обрання Порошенка президентом мудрим вибором народу України

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він заявив сьогодні після близько годинної зустрічі з Порошенком у Варшаві.

"Український народ зробив мудрий вибір, обравши того, хто зможе провести їх у складний період. США будуть підтримувати прагнення українського народу не лише найближчі дні чи тижні, але й роки", - заявив Обама.

Він також відзначив, що результати позачергових президентських виборів 25 травня продемонстрували прагнення більшості громадян України стати частиною Західного світу.

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"Вибори Петра Порошенка президентом засвідчили, що українці відкинули насилля, корупцію та хочуть самостійно визначати своє майбутнє: важко працювати, займатися самоосвітою, аби досягти успіху" - сказав Обама, зазначивши, що новообраний президент уособлює ці прагнення.

Президент США повідомив, що під час розмови з Порошенком обговорив плани з мирного врегулювання ситуації в Україні, питання енергетичної безпеки, зокрема, зменшення залежності від поставок газу з Російської Федерації, створення прозорої системи державного управління та економічного розвитку України.

Обама відзначив, що був "сильно вражений" баченням Порошенка, як треба розвивати українську економіку, звернувши увагу на те, що він має за плечима багатолітній досвід праці у бізнесі.

Обама також назвав дуже важливим підтримку Західного світу нового президента України з тим, аби добитися від Російської Федерації припинити підтримувати сепаратистів у східних регіонах країни.

У свою чергу Порошенко подякував Обамі та американському народу за підтримку України, відзначивши особливо несприйняття Заходом агресії Росії проти українців та незаконне приєднання Криму.

"Хочу подякувати за підтримку США українських ініціатив в енергетичній сфері, дуже задоволений з нашої співпраці у сфері протидії корупції, що дуже важливо для нас. Ми дякуємо за демонстрацію солідарності з Україною", - сказав переможець президентських виборів, котрий буде офіційно інавгурований на цю посаду 7 червня.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 3-4 перебуває з візитом у Польщі, де бере участь у відзначені 25-ї річниці перших частково вільних виборів до польського парламенту, котрі стали переломним моментом для повалення комуністичного режиму в країні та початку ринкових і демократичних реформ.