"Правий сектор" документально спростував належність до організації Олега Сенцова

На цьому у студії Радіо Свобода наголосив голова виконкому «Правого сектору» Андрій Бондаренко. Він також продемонстрував відповідний документ.

<a frameborder="0" height="363" data-cke-saved-href="http:// Радіо Свобода наголосив голова виконкому «Правого сектору» Андрій Бондаренко. Він також продемонстрував відповідний документ. Читайте такожУ Петербурзі відбулася серія одиночних пікетів на підтримку арештованого ФСБ режисераДокумент, який продемонстрував Бондаренко, за його словами, передадуть захисту Сенцова, а також російським органам влади.

Олега Сенцова та ще трьох громадян України співробітники ФСБ Росії затримали в травні у Криму. Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія, Олександра Кольчена та Сенцова звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі. Усіх затриманих назвали членами організації «Правий сектор».

Олега Сенцова доправили у СІЗО Москви. Адвокати режисера стверджують, що співробітники ФСБ чинять психологічне та фізичне насилля щодо їхнього підзахисного.

Із вимогою звільнити Олега Сенцова до президента Росії звернулися відомі кінорежисери Педро Альмодовар, Бертран Таверньє, Кен Лоуч, Анджей Вайда, Кшиштоф Зануссі та інші.

Олег Сенцов зняв фільм «Гамер» у 2011 році й ця стрічка потрапила у програму Роттердамського кінофестивалю. Минулого року режисер отримав приз за проект нової стрічки «Носоріг», зйомки якої мав почати влітку.

Сенцов є батьком двох неповнолітніх дітей.