У Петербурзі відбулася серія одиночних пікетів на підтримку арештованого ФСБ режисера

Для цього вони вийшли на серію одиночних пікетів до Будинку кіно на Караванної вулиці в Петербурзі, повідомляє сайт Крим.Реалії.

У руках в активістів були плакати: «Свободу кінорежисерові Олегу Сенцову!», «Шукайте терористів в Донецьку і Луганську!», «Краще відмовитися від патріотизму, ніж від совісті».

«Ми хочемо розповісти людям про те, що сталося з Олегом Сенцовим, тому що сьогодні мало хто про це знає, - каже одна з організаторів акції, активістка «Солідарності» Людмила Дубова. - Мене здивувало, наскільки добре на цей раз реагували люди на наші плакати - багато висловлювали співчуття, багато розпитували, бажаючи дізнатися більше, і навіть ті, хто був з нами не згоден, висловлював свою точку зору не агресивно, не намагаючись нас образити або вирвати плакат, як це, на жаль, іноді трапляється».

Під час акції активісти роздавали листівку «Свободу українському кінорежисеру Олегу Сенцову!» В ній можна було прочитати про те, що про долю учасника 30 міжнародних кінофестивалів, автора фільму «Гамер», нагородженої призом Роттердамського кінофестивалю, прихильника Євромайдану і супротивника приєднання Криму до Росії, батька двох дітей Олега Сенцова нічого не було відомо кілька тижнів, і лише недавно його друзі та близькі дізналися, що він перебуває в Лефортово і звинувачується в тероризмі.

Читайте такожМЗС України вимагає від влади РФ негайно звільнити режисера Сенцова«Кінорежисера звинувачують у тому, що він як член «Правого сектора», планував у ніч з 8 на 9 травня в Сімферополі вибухи саморобних бомб біля меморіалу «Вічний вогонь» та пам'ятника Леніну. Ніяких вибухів не було. Олег ніколи не був у «Правому секторі», та і самого «Правого сектора» ніколи не бачив у Криму. Тим не менш, від Олега вимагають визнання в нескоєних злочинах. За словами адвоката Олега Сенцова, під час затримання він зазнав тортур», - йдеться у листівці, яка закінчується словами: «Домогтися звільнення Олега Сенцова - справа нашої совісті і честі».

Пікети «Солідарності» пройшли спокійно, поліція проведення акції не заважала.

Нагадаємо, українського кінорежисера Олега Сенцова затримала ФСБ РФ в окупованому Криму, звинувативши його в організації терактів і належності до "Правого сектору". З Сенцовым затримані лівий активіст, антифашист Олександр Кольченко, фотограф Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній. Двоє останніх, за даними російських ЗМІ, дали зізнальні свідчення, тоді як Сенцов і Кольченко свою вину заперечують.

У "Правому секторі" висловили жаль, що жоден з викрадених російською спецслужбою людей не є членом організації.