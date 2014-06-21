Терористи пошкодили радіолокаційні установки під Донецьком - ЗМІ

Сьогодні вранці терористи атакували частину протиповітряної оборони, розташовану в Авдіївці біля Донецька.

У результаті обстрілу з великокаліберної зброї і мінометів знищені або виведені з ладу всі радіолокаційні установки.

Про це виданню "Донецкие вести" повідомило джерело у військовій частині.

"Сьогодні о 5 годині ранку терористи обстріляли зенітно-ракетну частину в Авдіївці. Знищені всі радіолокаційні установки. Постраждалих немає. Стріляли з мінометів і великокаліберної зброї", - повідомив співрозмовник видання.

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Нагадаємо, терористи кілька разів ставили військовим частини ППО в Авдіївці ультиматум з вимогою сдатися і навіть викрадали офіцера. Але щоразу отримували відмову.

Частина ППО є частиною єдиної радіо-локаційної системи України, що грає роль повітряного "парасольки" для контролю за кордоном в повітрі.