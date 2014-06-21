Біля пункту контролю "Ізварине" бойовики напали на українських прикордонників - ЗМІ

Про це Gazeta.ua повідомив джерело в прикордонній службі України.

За даними джерела, сьогодні ввечері до пункту пропуску "Ізварине", який знаходиться на українсько-російському кордоні на території Луганської області, під'їхала вантажівка, з якого вистрибнули бойовики і відкрили вогонь по українським прикордонникам.

Наші бійці прийняли бій і, відстрілюючись, відступили на нейтральну смугу в бік Росії, де їм надали допомогу прикордонники Російської Федерації.

"В результаті бою поранили кількох українських і одного російського службовців. Російська швидка допомога забрала в російську лікарню двох українських і одного російського прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Зараз в пункті пропуску "Ізварине" триває збройне протистояння.

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Нагадаємо, раніше глава української держави Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії та Прикордонної служби.

"Українська армія припиняє вогонь! Але це не означає, що ми не дамо відсіч у випадку агресії щодо наших військових, ми робитимемо все для захисту території нашої держави", - заявив Порошенко.