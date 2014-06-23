ЗМІ: На переговори в Донецьку приїхали Кучма, Шуфрич, Медведчук і Царьов

Переговори щодо реалізації мирного плану врегулювання конфлікту на сході України починаються в Донецьку.

Як передає кореспондент РИА Новости, на зустріч до будівлі обладміністрації вже прибули екс-президент України Леонід Кучма, два представники ОБСЄ, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, голова громадської організації "Український вибір" Віктор Медведчук, самопроголошений прем'єр-міністр так званої "ДНР" Олександр Бородай і екс-депутат, який перебуває у розшуку, Олег Царьов.

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За повідомленням прес-служби «Українського вибору», також на переговорах бере участь депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич.

Очікують, що протягом години прибудуть представники так званої "ЛНР".

«Без представників Луганська поки не починаємо», - сказав РИА Новости один з представників донецьких терористів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, очікується, що в переговорах в Донецьку візьмуть участь спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Хайді Тальявіні і посол РФ Михайло Зурабов. За дорученням глави держави Петра Порошенка у засіданні візьме участь екс-президент України Леонід Кучма.

«Участь Кучми свідчить про високу увагу президента України до цієї місії», - заявив Порошенко.