У Донецьку запасів води в резервних водосховищах залишилося на 12 днів

У Донецьку запасів води у резервних водосховищах, з яких місто тимчасово отримує воду, достатньо ще на 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комунального підприємства «Донецькміськводоканал» з посиланням на дані замірів рівня води у водосховищах, наданих сьогодні компанією «Вода Донбасу».

При цьому в міськводоканалі наголосили, що інформація про те, що водопостачання в Донецьку буде припинено через 2 дні, не відповідає дійсності.

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У компанії зазначили, що сьогодні відбулася екстрена нарада керівництва КП «Компанія «Вода Донбасу» і КП «Донецькміськводоканал» з виїздом на Верхньокальміуське і Макіївське резервні водосховища.

За словами в. о. директора Донецького регіонального виробничого управління КП «Компанії «Вода Донбасу» Геннадія Балицького, на сьогодні запасів води достатньо, щоб забезпечувати водою споживачів Донецька протягом ще 12 днів, і одночасно фахівці компанії готуються до запуску каналу «Сіверський Донець-Донбас» найближчим часом.

«Відновлювальні роботи на другій і третій нитках каналу «Сіверський Донець-Донбас» завершено, триває підготовка до пуску насосної станції першого підйому», - констатували в міськводоканалі.

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У «Донецькміськводоканалі» нагадали, що водопостачання жителів Донецька, починаючи з 17 червня, здійснюється в скороченому режимі: «У повному обсязі вода подається в години максимального водорозбору: з 5:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00. В інші періоди вода подається в скороченому обсязі, тому можливі перебої з водопостачанням.

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«У такому режимі водопостачання здійснюватиметься до запуску каналу Сіверський Донець-Донбас. Тільки-но буде запущено канал і відновлено його роботу в стабільному режимі, ми зможемо протягом 1-3 днів перейти до звичного режиму роботи і здійснювати водопостачання в повному обсязі, як і раніше», - зазначив перший заступник директора КП «Донецькміськводоканал» Сергій Кучеренко.

«Донецькміськводоканал» вкотре звернувся до донеччан з переконливим проханням не піддаватися паніці і довіряти тільки офіційній інформації.