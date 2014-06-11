Царьова не можуть заарештувати в Луганську - в. о. губернатора

Про це заявила виконувач обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна в ефірі "5 каналу", повідомляють Новости Донбасса.

"Мені відомо, що в середу Царьов прибув до Луганська, тут він зібрав весь актив "ЛНР" (терористична організація "Луганська народна республіка") і роздавав їм обіцянки від імені Росії, однак заарештувати його зараз неможливо", - сказала Верігіна.

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За її словами, все керівництво області, в тому числі керівники Служби безпеки України, обласної прокуратури та міліції, знаходиться в Сватово Луганської області та потрапити в Луганськ не може.

Як відомо, 4 червня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Олега Царьова, його затримання і взяття під варту.

Таким чином парламент позбавив "регіонала" депутатської недоторканності.

Штаб національного захисту Дніпропетровської області оголосив винагороду за доставку до міліції Олега Царьова. Кожні три дні воназменшується на 20 тисяч доларів.