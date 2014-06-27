Сьогодні спливає термін наказу Порошенка про припинення вогню на сході України

За цей час терористи багато разів порушували умови перемир'я. Зокрема, 24 червня під Слов'янськом терористи збили український вертоліт Мі-8. Загинули 9 військовослужбовців, включаючи трьох членів екіпажу, які були на борту.

Після цього Порошенко під час зустрічі з керівниками силових структур президент України віддав наказ без жодних коливань відкривати вогонь у відповідь терористам і навіть допустив дострокове скасування режиму припинення вогню.Читайте такожПорошенко обіцяє прийняти у п'ятницю "важливе рішення", якщо бойовики не погодяться на мирний план

За час паузи в активних діях учасників антитерористичної операції на Донбасі, що розпочалася увечері 20 червня, станом на 26 червня, до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (ВМКЦ ПнР), що у Харкові, поступило 10 поранених військовослужбовців Збройних Сил та інших силових відомств.

Вчора Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили можливість продовження перемир'я на сході України.