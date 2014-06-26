Четверо із девʼяти загиблих у збитому Мі-8 - кияни

За попередніми даними, о 17:07 керівництво АТО отримало доповідь про зліт гелікоптера, а вже за три хвилини надійшла доповідь про його падіння, передає ТСН.

За свідченням очевидців, бойовики чекали на зліт. Пересувалися на двох легкових автомобілях та мікроавтобусі.

Після того, як бойовики збили вертоліт, вони утекли в напрямку населеного пункту Билбасівка поблизу Словʼянська.

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На місці падіння гелікоптера пошуково-рятувальна група знайшла тіла всіх девʼятьох загиблих, четверо з них - кияни. Зараз їх перевозять для поховання.

Нагадаємо, що на місці падіння збитого терористами Мі-8 виявили "чорну скриньку" та зброю.