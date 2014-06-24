Порошенко не виключає вихід з режиму припинення вогню

Порошенко не виключає дострокового скасування режиму припинення вогню.

Про це УНІАН повідомили в Адміністрації Президента.

"24 червня бойовики, всупереч власним обіцянкам дотримуватися режиму припинення вогню, даним у Донецьку на зустрічі з представниками Тристоронньої контактної групи, збили гелікоптер Збройних Сил України і спричинили смерть дев’яти людей. З моменту оголошення мирного плану Президента терористи 35 разів відкривали вогонь по українським військовим", - зазначається у повідомленні.

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Президент України увечері 24 червня під час зустрічі з керівниками силових структур віддав наказ без жодних коливань відкривати вогонь у відповідь.

Наголошується, що Порошенко не виключає, що режим припинення вогню може бути скасований достроково, зважаючи на постійне його порушення контрольованими зовні бойовиками.

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На 25 червня Глава держави сподівається на проведення чотиристоронньої телефонної конференції за участі Федерального Канцлера Німеччини Ангели Меркель, Президента Франції Франсуа Олланда та Президента Росії Володимира Путіна.

"Порошенко розраховує, що наслідком цієї розмови стануть практичні кроки Росії із забезпечення роззброєння та відкликання найманців з території України, а також запровадження надійного режиму безпеки на кордоні", - додають у АП.