Путін і Меркель обговорили можливість продовження перемир'я на сході України
Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили можливість продовження перемир'я на сході України.
Про це УНІАН повідомили за підсумками телефонної розмови глав двох держав. Розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.
"Лідери продовжили обмін думками в контексті міжнародного сприяння врегулюванню гострої кризової ситуації в Україні. Зокрема, порушувались питання контролю за дотриманням конфліктуючими сторонами режиму припинення вогню, необхідності продовження перемир'я, налагодження регулярної роботи контактної групи і звільнення насильницьки утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.Читайте такожЕкс-віце-прем'єр РФ: Путіну потрібна Україна, яка стоїть на колінах і просить вибачення
Путін акцентував увагу на «загостренні гуманітарній ситуації і зростанні кількості біженців з України на території Росії».
Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко в рамках реалізації мирного плану, що складається з 15 пунктів, віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10 години 27 червня.
Таке рішення було ухвалено для того, аби терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинення АТО будуть суто у відповідь.
Разом з тим, терористи продовжують обстрілювати позиції українських прикордонників в пунктах пропуску і силовиків в місцях дислокації АТО.