Путін і Меркель обговорили можливість продовження перемир'я на сході України

Про це УНІАН повідомили за підсумками телефонної розмови глав двох держав. Розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

"Лідери продовжили обмін думками в контексті міжнародного сприяння врегулюванню гострої кризової ситуації в Україні. Зокрема, порушувались питання контролю за дотриманням конфліктуючими сторонами режиму припинення вогню, необхідності продовження перемир'я, налагодження регулярної роботи контактної групи і звільнення насильницьки утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.Читайте такожЕкс-віце-прем'єр РФ: Путіну потрібна Україна, яка стоїть на колінах і просить вибачення

Путін акцентував увагу на «загостренні гуманітарній ситуації і зростанні кількості біженців з України на території Росії».

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко в рамках реалізації мирного плану, що складається з 15 пунктів, віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма підрозділами Збройних сил, Національної гвардії і прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22 години 20 червня до 10 години 27 червня.

Таке рішення було ухвалено для того, аби терористи могли скласти зброю. Передбачається, що бойові дії на час зупинення АТО будуть суто у відповідь.

Разом з тим, терористи продовжують обстрілювати позиції українських прикордонників в пунктах пропуску і силовиків в місцях дислокації АТО.