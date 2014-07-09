Визначено склад комісії Громадської ради при Міноборони з контролю за благодійними внесками

Головою комісії призначено члена комітету Громадської ради при Міноборони з питань соціального захисту, адаптації та професійної перепідготовки військовослужбовців, осіб звільнених у запас або відставку, членів їх сімей та працівників збройних сил (ЗС), заступника голови Національного форуму профспілок Кабанченка Г. В. Члени комісії: член Національного форуму профспілок Маматов О. Л., члени Всеукраїнської спілки безквартирних офіцерів Самарцев С. В. та Шевченко І. Ю., члени Всеукраїнської громадської організації ім. П. Пирогова «Військова медицина України» Тищенко В. Л. та Палій С. Р., член Всеукраїнської громадської організації «Спілка офіцерів України» Осінчук О. М., йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Основним завданням комісії Громадської ради при Міноборони з контролю за розподілом та витрачання благодійних внесків є здійснення контролю за використанням благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб, які надходять для забезпечення боєздатності і функціонування ЗС.

Згідно з документом, керівникам структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу ЗС та інших органів військового управління, військових частин, установ та організації вказано сприяти роботі комісії Громадської ради при Міністерстві оборони з контролю за розподілом та витрачання благодійних внесків та надавати необхідну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства.