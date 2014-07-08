МЗС Туреччини закликав пустити Джемілєва і Чубарова в Крим і не залякувати кримських татар

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини. За підсумками зустрічі, що відбулася 7 липня в Анкарі, турецького міністра закордонних справ Ахмета Давутоглу з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемільовим і главою меджлісу Рефатом Чубаровим, глава МЗС закликав тих, хто намагається залякати кримськотатарський народ, змінити свою політику по відношенню до нього, передає кримське агентство QHA.

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"Кримські татари очікують скасування заборони на в'їзд в Крим лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєвута голові меджлісу Рефату Чубарову. Ми закликаємо змінити ставлення до кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні прес-служби Мзс.

Особливу увагу Ахмета Давутоглу приділив тому, що дана заборона на в'їзд Рефату Чубарову була введена після проведення засідання меджлісу в Херсоні за участю Мустафи Джемілєва. "Ми не сумніваємося в тому, що кримськотатарський народ на чолі з меджлісом переживе цей складний період, зберігаючи єдність і злагоду", - заявили в МЗС Туреччини, висловивши підтримку кримскотатарскому народу.