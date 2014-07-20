Україна має повне право захищати свою територію і громадян - ООН
Президент Петро Порошенко закликав ООН підтримати Україну й засудити дії терористів у Луганській і Донецькій областях.
Як повідомляє прес-служба президента України, про це він сказав під час телефонної розмови із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.
В ході бесіди Пан Гі Мун назвав катастрофу літака «Малайзійських авіаліній» 17 липня у Донецькій області шокуючою та неприпустимою. Він підкреслив, що необхідно встановити всі обставини цієї трагедії, і підтримав дії української сторони для проведення відкритого незалежного міжнародного розслідування.
Читайте такожПорошенко: Терористи скоюють вже другий міжнародний злочин Генсек закликав Порошенка скористатись всіма можливими міжнародними інструментами, включно з ООН, для проведення належної експертизи.
Порошенко запевнив генсека ООН у повній відкритості до міжнародного розслідування.
Президент України також закликав ООН засудити дії терористів та визнати так звані «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичним організаціями.
Він також поінформував, що терористи надалі продовжують обстріли і напади на українські військові підрозділи, а також перешкоджають доступу експертів до місця катастрофи.
Генеральний секретар ООН зазначив, що президент України має повне право обороняти свою територію і захищати своїх громадян.
Порошенко повідомив Пан Гі Муну про можливе вимушене дострокове повернення українських вертольотів, задіяних в операціях ООН з підтримання миру.
Водночас, президент України зазначив, що підтримка міжнародної спільноти разом з ООН дадуть можливість врегулювати ситуацію іншими засобами.
Співрозмовники домовились про тісну координацію подальших дій.
Зокрема, Пан Гі Мун повідомив, що з цією метою він делегує свого заступника Джеффрі Фельтмана здійснити візит в Україну 28-29 липня.