Україна має повне право захищати свою територію і громадян - ООН

Як повідомляє прес-служба президента України, про це він сказав під час телефонної розмови із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

В ході бесіди Пан Гі Мун назвав катастрофу літака «Малайзійських авіаліній» 17 липня у Донецькій області шокуючою та неприпустимою. Він підкреслив, що необхідно встановити всі обставини цієї трагедії, і підтримав дії української сторони для проведення відкритого незалежного міжнародного розслідування.

Читайте такожПорошенко: Терористи скоюють вже другий міжнародний злочин Генсек закликав Порошенка скористатись всіма можливими міжнародними інструментами, включно з ООН, для проведення належної експертизи.

Порошенко запевнив генсека ООН у повній відкритості до міжнародного розслідування.

Президент України також закликав ООН засудити дії терористів та визнати так звані «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичним організаціями.

Він також поінформував, що терористи надалі продовжують обстріли і напади на українські військові підрозділи, а також перешкоджають доступу експертів до місця катастрофи.

Генеральний секретар ООН зазначив, що президент України має повне право обороняти свою територію і захищати своїх громадян.

Порошенко повідомив Пан Гі Муну про можливе вимушене дострокове повернення українських вертольотів, задіяних в операціях ООН з підтримання миру.

Водночас, президент України зазначив, що підтримка міжнародної спільноти разом з ООН дадуть можливість врегулювати ситуацію іншими засобами.

Співрозмовники домовились про тісну координацію подальших дій.

Зокрема, Пан Гі Мун повідомив, що з цією метою він делегує свого заступника Джеффрі Фельтмана здійснити візит в Україну 28-29 липня.