В районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої
14:24, 21 липня 2014Політика
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В районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої.
В районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої - штаб АТО/ Фото: Минобороны
Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у соцмережі.
"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою та динамічною. В районі населених пунктів Дзержинськ та Горлівка тривають жорстокі бої", - повідомляють у прес-службі.
Окрім того, силовики взяли під контроль 2 важливі населені пункти на Луганщині та Донеччині, а населений пункт Рубіжне звільнений від терористів.
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