В районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у соцмережі.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою та динамічною. В районі населених пунктів Дзержинськ та Горлівка тривають жорстокі бої", - повідомляють у прес-службі.

Окрім того, силовики взяли під контроль 2 важливі населені пункти на Луганщині та Донеччині, а населений пункт Рубіжне звільнений від терористів.