В районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої

14:24, 21 липня 2014
Політика
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В районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої.

Фото: Минобороны

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у соцмережі.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою та динамічною. В районі населених пунктів Дзержинськ та Горлівка тривають жорстокі бої", - повідомляють у прес-службі. 

Окрім того, силовики взяли під контроль 2 важливі населені пункти на Луганщині та Донеччині, а населений пункт Рубіжне звільнений від терористів. 

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