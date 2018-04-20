Чому не явився Янукович?

Від круглого столу в форматі коаліція-опозиція журналісти або чекали продовження телеопери або порозуміння. Може, нарешті домовляться та почнуть працювати? – очікували оптимісти, які знайшлися не лише серед спостерігачів, але й серед самих депутатів коаліційних фракцій. Чим далі затягувався початок, тим менше оптимізму лишалося.

За півгодини очікування в залі опинився депутат від БЮТ – Микола Томенко, який першим висловив невдоволення поведінкою партнерів на переговорах: “Наша Україна”, Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України відмовилися брати участь у роботі круглого столу в зв’язку з відсутністю лідера фракції Партії регіонів Віктора Януковича. Проведення круглого столу, сказав він, «втрачає будь-який сенс» без участі керівництва фракції “регіонів”. Він зазначив, що на засіданні мали бути висловлені позиції обох сторін, обговорена ситуація та підготовлені документи, які б дали змогу вирішити ситуацію, що склалася у Верховній Раді. Микола Томенко висловив також цікаву версію того, що відбувається: він вважає, що Партія регіонів свідомо затягує час, щоб зібрати 226 голосів народних депутатів на підтримку кандидатури свого лідера Віктора Януковича на посаду Голови Верховної Ради.

Не забарився з відповіддю й інший нардеп – тепер від Партії регіонів Тарас Чорновіл, терпляче зачекавши, поки Томенко звільнить мікрофон: “Фракція Партії регіонів не вважала доцільною присутність лідера партії Віктора Януковича на першому етапі проведення круглого столу влади та опозиції”. За його словами, ПР вирішила, що на першому засіданні мають працювати експерти. Такими ПР та фракція призначили Раїсу Богатирьову, Євгена Кушнарьова, Олену Лукаш та самого Чорновола, які мали усі представницькі повноваження і були готові висловити свою позицію. За іншою інформацією, Янукович не схотів приїхати на переговори через відсутність Президента.

“Думаю, його відсутність пов’язана з тим, що тут немає Президента, - сказала журналістам керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна Мокріді. – Але участь Ющенка в першому раунді круглого столу й не планувалася, про що добре відомо і лідеру ПР”.

“Це парламентські переговори, причому тут Президент - незрозуміло. Це все одно що його поява на футбольному матчі,” – висловив позицію політолог і депутат БЮТ Дмитро Видрін.

Трохи пізніше “Регіони” устами першого заступника голови політвиконкому Партії регіонів Василя Джарти підтвердили свою позицію: “Фракція Партії регіонів вважає, що Президент України Віктор Ющенко як ініціатор проведення круглого столу влади та опозиції повинен очолити його й вести переговорний процес за участю усіх політичних сил, представлених у Верховній Раді".

Переговорні сторони все ж незадоволені такою поведінкою своїх візаві.

“Чи то зірвати переговори, чи ще більш накаляти ситуацію, чи додатково попіаритися... – пояснює позицію ПР Дмитро Видрін. - Немає ні аргументів, ні слів, ні політологічних термінів, аби пояснити такі дії Партії регіонів. За європейськими традиціями, якщо розпочинаються будь-які масштабні переговори, саме лідери показують масштаб переговорів... Опозиція має бути контролером і критиком. Натомість вона зриває переговори, які найперше потрібні їй самій”.

Позицію “Нашої України” висловила Тетяна Мокріді, єдиний представник НУ, яка спілкувалася з журналістами: “Було погоджено всі питання щодо круглого столу: регламент виступів, прізвища співголів, сценарій… Був готовий і проект резолюції за результатами переговорів. Співголовами засідання мали стати Юлія Тимошенко і Віктор Янукович. НУ вважає, що Янукович досі перебуває в стані президентської кампанії й продовжує позиціонуватися як кандидат у Президенти. Мені здається, йому вже час почати конструктивно працювати в парламенті”.

Що ж далі? “Януковича чекати не будемо”, - каже соціаліст Іван Бокий. - “Будемо збирати президію й вирішувати, як далі працювати. Коаліція діятиме далі лише методом переговорів. Домовлятися (з ПР. - Автор) треба було тут, на круглому столі. На які поступки пішли б усі коаліціанти – сказати не можу”.

За словами Бокого, “Регіонам” уже майже пообіцяли посади віце-спікера, голови Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації та Рахункової палати.

У комітетах теж є поступки: ішлося про три контрольні парламентські комітети - комітет свободи слова, регламентний комітет, один із правоохоронних комітетів. “Але це пропозиції, вони ще не погоджені”, - зауважив соціаліст.

Неофіційно ж депутати СПУ зізнаються: усі члени фракції, окрім семи депутатів – команди Йосипа Вінського - готові зірвати пакетне голосування щодо призначень спікера та прем’єра. А потім, після провалу Порошенка (який претендує на посаду Голови ВР) голосувати таємно та, за підтримки Партії регіонів, призначити голосуванням головою ВР Олександра Мороза, Андрія Клюєва – його першим заступником та Адама Мартинюка – віце-спікером.

І ще, кажуть, партія Януковича досі не полишає надії створити широку коаліцію. Яким чином – експерти лише знизують плечима.

Дмитро Стаховський, фото автора