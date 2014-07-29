Бойовики з числа місцевого населення та їх сім'ї тікають до Росії
Бойовики з числа місцевого населення готуються до вивезення членів своїх сімей у Росію.
Про це написав у соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожБойовики очікують підкріплення з Росії і намагаються отримати допомогу в Міноборони РФ
"Значна кількість бойовиків з числа місцевого населення готується покинути територію України. В районі н.п.Перевальск зафіксовано формування колони з терористами і членами їх сімей, які готуються виїхати в Росію", - пише Тимчук.
У прес-центрі АТО уточнили, що бойовики готуються залишити територію України через Красний Луч, а в Дзержинську залишається велика кількість бойовиків з числа місцевих жителів.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.
Відзначається, що у звільнених містах залишилася значна частина бойовиків з числа місцевого населення з досить великими запасами стрілецької зброї та боєприпасів. Більшість бойовиків, що залишилася, - жителі міста Дзержинськ, які не встигли або відмовилися відійти із загонами російських найманців.