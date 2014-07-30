Пентагон повідомив про 10 тисяч військових РФ на кордоні з Україною

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише ИТАР-ТАСС.

Він уточнив це тактичні групи, здатні виконувати широкий спектр завдань, а чисельність угрупованнь перевищує 10 тисяч.

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"Це об'єднані тактичні групи, вони можуть виконувати різні операції. Це не просто піхота. Це артилерія, засоби ППО, бронемашини. Це дуже боєздатні підготовлені війська", - стверджував Кірбі.

Представник Пентагону також знову повторив, що США фіксують перекидання через російсько-український кордон систем залпового вогню, артилерії, засобів ППО і танків, які потрапляють в руки терористів.