РФ продовжує стягувати війська: за 20 км від кордону України перебуває ешелон з 50 танками

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною», - йдеться в повідомленні.Читайте також7 танків з РФ прорвалися в Україну - РНБО

На напрямку Стародуб (РФ) – Воронок (РФ) (напроти Чернігівського прикордонного загону) за 15 км від кордону помічено рух військової колони в кількості 15 одиниць техніки, в тому числі 2 установки «Град», 1 БМП, 2 бензовози та близько 10 автомобілів з особовим складом.

«На залізничну станцію «Кантемирівка» Воронезької області РФ (за 20 км від кордону з Україною) прибув ешелон з танками в кількості до 50 одиниць», - додає Держприкордонслужба.

Нагадаємо, сьогодні журналіст Роман Бочкала повідомив, що Колона військової техніки з РФ увійшла в Україну в районі Дмитрівки. У складі колони були танки і БТРи. Доповісти про це в штаб по гарячих слідах було неможливо. Терористи заглушили зв'язок.