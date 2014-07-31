Солдат РФ, який обслуговує ЗРК "Бук", виклав у соцмережі "селфі" з Україні

Видання BuzzFeed знайшло у мережі аккаунт солдат з РФ Олександра Соткіна, який виклав у Instagram свої фотографії на ракетній пусковій системі «Бук». Окрім того, деякі фото були зроблені на українсько-російському кордоні і на території України.

Ця фотографія була зроблена неподалік українського села Красна Талівка , Станичо-Луганського района Луганської області.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські військовослужбовці викладають у мережу фотографії пов'язані з ситуацію на сході України.

Зокрема, солдат з РФ Михайло Чугунов у соцмережі показав фотографії установок "Град" з підписом "Градами" в Україну". Невдовзі сторінки Чугунова та його друзів було видалено з соцмережі.

У Державній думі РФ хочуть запровадити обмеження для солдатів-строковиків і контрактників на використання Інтернету, в тому числі через події в Україні.