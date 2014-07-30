У Росії хочуть заборонити солдатам вихвалятися своїми подвигами в мережі

У Державній думі РФ хочуть запровадити обмеження для солдатів-строковиків і контрактників на використання Інтернету, в тому числі через події в Україні.

Про це УНІАН повідомив автор ініціативи - депутат нижньої палати парламенту, голова юридичної служби КПРФ Вадим Соловйов.

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"Перебування на посаді міністра оборони пана Сердюкова, на нашу думку, завдало непоправної шкоди нашій армії, Шойгу доведеться дуже довго відновлювати високий рівень боєздатності та дисципліни. Події в Україні - це один з епізодів спільної необхідності зміцнення та підвищення дисципліни в армії, щоб жодного просочення інформації, пов'язаної з військовою службою, не могли використовувати для боротьби з нашою армією і збройними силами ", - сказав Соловйов.

Він повідомив, що законопроект про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" буде внесено до Держдуми у вересні.

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За його словами, законопроект в основному розроблено, але потребує доопрацювання з військовими фахівцями.

Передбачається, що поправки до закону спрямовані на запровадження обмеження для військовослужбовців ЗС РФ, як строковиків, так і контрактників, на використання мережі Інтернет для публікації внутрішньої армійської інформації, розміщення онлайн-фотографій і відеоконтенту з військових частин і з військових навчань із зображенням спеціальної техніки та озброєння. Відправлення повідомлень і листування з особистою метою у мережі Інтернет не буде заборонено для військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, російські військовослужбовці неодноразово розміщували в соціальних мережах інформацію про перекидання своїх підрозділів на кордон з Україною. Деякі військовослужбовці прямо повідомляли, що проводять обстріл позицій сил АТО з території РФ. Один військовослужбовець РФ написав: "Цілу ніч довбали по Україні".