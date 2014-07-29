Солдати РФ, які публікували фото атак на Україну, масово видаляються з соцмереж
10:11, 29 липня 2014Політика
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Сторінки військовослужбовців з РФ масово видаляють з соцмереж.
Сторінка Павла Дюгурова недоступна
Солдат з РФ Михайло Чугунов, який хвалився у соцмережі фотографією, літака ІЛ-76, який "призначений у нас для перевезення машин і нас водіїв на кордон...", і систем залпового вогню на кордоні з підписом "Градами" в Україну", видалив свою сторінку.Читайте також"Градами" в Україну" - солдат з РФ показав у соцмережі фотографії систем залпового вогню на кордоні
Ще вранці (9:23) на сторінці іншого військовослужбовця Павла Дюгурова була розміщена фотографія систем залпового вогню з підписом "Україна чекай нас...". На даний момент його аккаунт недоступний (9:26).
Нагадаємо, російський солдат, який "довбив по Україні", заявив про злом своєї сторінки у соцмережі.
Сторінка солдата РФ Дюгурова
Скріншот сторінки військовослужбовця РФ Дюгурова
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