"Градами" в Україну" - солдат з РФ показав у соцмережі фотографії систем залпового вогню на кордоні
08:55, 29 липня 2014Політика
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Солдат з РФ Михайло Чугунов у соцмережі показав фотографії установок "Град" з підписом "Градами" в Україну".
vk.com/id191512789
Михайло Чугунов відвідував свою сторінку 29 липня, а останній запис зроблено 14 липня: "В місті Міллерово...Ростовська обл".
Місто Міллерово знаходиться в 20 кілометрах від українського кордону.Читайте такожСолдати РФ, які публікували фото атак на Україну, масово видаляються з соцмереж
Крім цього, солодат з РФ поділився фотографією установок "Град" та літака ІЛ-76, який "призначений у нас для перевезення машин і нас водіїв на кордон...".
vk.com/id191512789
vk.com/id191512789
Нагадаємо,військовослужбовці РФ зізналися, що стоять на кордоні з Україною. Збройні сили Росії кілька разів імітували атаку на державний кордон України.
Україна заявляє, що позиції силовиків неодноразово обстрілюються з території РФ.
vk.com/id191512789
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