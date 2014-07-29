"Градами" в Україну" - солдат з РФ показав у соцмережі фотографії систем залпового вогню на кордоні

Михайло Чугунов відвідував свою сторінку 29 липня, а останній запис зроблено 14 липня: "В місті Міллерово...Ростовська обл".

Місто Міллерово знаходиться в 20 кілометрах від українського кордону.Читайте такожСолдати РФ, які публікували фото атак на Україну, масово видаляються з соцмереж

Крім цього, солодат з РФ поділився фотографією установок "Град" та літака ІЛ-76, який "призначений у нас для перевезення машин і нас водіїв на кордон...".

Нагадаємо,військовослужбовці РФ зізналися, що стоять на кордоні з Україною. Збройні сили Росії кілька разів імітували атаку на державний кордон України.

Україна заявляє, що позиції силовиків неодноразово обстрілюються з території РФ.