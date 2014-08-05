Наступ сил АТО на Луганськ і Донецьк не буде анонсовано

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що для проведення зачистки цих міст від терористів потрібна велика підготовча робота, в тому числі батальйонів територіальної оборони, передає "Українська правда".

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"Щоб ви розуміли: Донецьк і Луганськ - це не якась фортеця з високими стінами. Це промислові міста, в околицях яких приватний сектор, де проживають люди. Ці райони також вважаються Донецьком і як раз в ці райони підійшли головні сили АТО і територіальні батальйони, але це не означає, що вже почався якийсь штурм. Це йде підготовка до звільнення міста", - підкреслив Андрій Лисенко.

"Тому ми не будемо оголошувати про початок наступу, ми будемо говорити тільки про момент звільнення цих міст", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня представники батальйонів "Азов" і "Шахтарськ" оголосили про штурм Донецька. Проте пізніше стало відомо, що частина бійців потрапила в засідку і сили АТО понесли втрати.