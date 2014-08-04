Батальйони "Азов" і "Шахтарськ" розпочали зачистку Донецька від терористів

Бійці почали звільнення Донецька від терористів / Фото зі сторінки "Боцман Азов" у Facebook

Про це у Facebook повідомляють народний депутат Олег Ляшко і депутат Київської міськради Ігор Мосійчук.

"Батальйони "Азов" і "Шахтарськ" почали зачистку Донецька від російських окупантів. Побажаємо хлопцям перемог", - написав Ляшко.

"Увага! Батальйони "Азов" і "Шахтарськ" розпочали зачистку Донецька! Успіхів браття!", - повідомив Мосійчук.

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Як повідомляв УНІАН, минула ніч у Донецьку пройшла вкрай напружено. По всьому місту лунали звуки вибухів.