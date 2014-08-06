РФ може ввести війська в Україну під виглядом миротворців - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Сікорський заявив в ефірі польського телеканалу TVN24.

"На жаль, Росія відновила свою боєздатність на кордоні з Україною. Там уже є більше 10 батальйонів. Є значна кількість військової техніки. Такі речі робляться для (політичного) тиску або для того, щоб ввести війська", - сказав міністр.

Він не став однозначно стверджувати, що в Кремлі вже ухвалено рішення про військову інтервенцію, але зазначив, що це стане відомо "дуже швидко".

Сікорський порадив російській владі відмовитись від введення військ. "Входження на територію України регулярними відділеннями військ, що, швидше за все, було би представлене як миротворча операція, спричинить велику ескалацію конфлікту", - сказав польський міністр.

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Сікорський висловив жаль, що Росія навіть після знищення пасажирського авіалайнера, - що, за його словами, стало можливим завдяки постачанням сучасної зброї терористам, не змінила своєї позиції.

На його думку, конфлікт на Донбасі можна було би вирішити, якби була "хоча б крапля доброї волі".

Як повідомляв УНІАН, за даними New York Times, Росія за останні кілька тижнів майже подвоїла чисельність своїх військ на кордоні з Україною, довівши їх до 19-21 тис. військовослужбовців.

5 серпня Росія скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН на тему гуманітарної ситуації на сході України.