Туск заявляє про зростання загрози російської інтервенції в Україну

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Туск сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

"Маємо причини припускати (таку інформацію отримую вже більш як 10 годин), що загроза безпосередньої інтервенції є точно більшою, ніж кілька чи кільканадцять днів тому", - зазначив він.

За словами Туска, слід бути готовими до того, що конфлікт в Україні може набути ще серйознішого виміру, але він не бачить загрози прямої агресії проти Польщі. "Поки що нічого не вказує на те, що Польща мала би стати об'єктом такої агресії, але точно зараз ситуація є більш серйозною, ніж у минулому, тому необхідно бути краще до неї підготовленими", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив, що Росія нарощуванням своїх сил на кордоні з Україні готує військову інтервенцію, яка буде здійснена під виглядом введення миротворчих сил.