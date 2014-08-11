Блокувати поставки зброї з РФ без втрат серед силовиків зараз неможливо - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Він підкреслив,що результати успішних рейдів підрозділів сил АТО протягом останніх днів, із знищенням живої сили, озброєння і техніки бойовиків, частково нівелюються постійним поповненням, одержуваним терористами з Росії.

Читайте такожЗ РФ не припиняється постачання бойовиків та зброї - штаб АТО"На сьогодні не видно прийнятних варіантів надійного блокування перевезення зброї і найманців з Росії головним маршрутом - через Краснодон та Суходільськ. Здійснити подібну операцію без масштабних втрат серед українських силовиків на даний момент неможливо", - повідомив експерт.