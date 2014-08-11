Терористи стягують сили та техніку в Свердловськ - АТО

Про це пише Радіо "Свобода" з посиланням на прес-центр АТО.

«Розвідкою встановлено факт дезертирства чисельних загонів бойовиків, які рятуючи своє життя намагаються втекти від ударів сил АТО. Однак, терористи останніми зусиллями намагаються зупинити наступ сил АТО, для чого у місті Свердловськ здійснюється накопичення сил та засобів для подальшого перекидання в напрямку міст Сніжне, Торез та Ровеньки», – йдеться в повідомленні.

За даними АТО, минулої доби також тривали обстріли блокпостів та позицій українських силовиків.

«При здійсненні евакуації поранених з одного з блокпостів санітарний автомобіль потрапив під мінометний обстріл і був знищений. Двічі з БМ-21 «Град» був обстріляний аеродром Луганськ. Також двічі був обстріляний з мінометів блокпост в районі населеного пункту Макарове. Після мінометного обстрілу маргінали здійснили невдалу спробу атакувати наших десантників, які утримують позиції неподалік населеного пункту Піски. Також з мінометів було обстріляно позиції сил АТО в районі населеного пункту Стукалова Балка», – зазначили в прес-центрі АТО.

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Триває артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації, зауважили в прес-центрі.