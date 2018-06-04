Візит хазяїна

За кілька днів до приїзду Путіна до Криму речник Кремля Дмитро Пєсков поінформував, що президент виголосить "важливу промову". Однак більшість оглядачів визнали її несуттєвою: вони підкреслювали, що Путін не сказав нічого важливого, а всього лише повторив те, що говорив раніше. Це не зовсім правда.

Добрий цар

Промова Путіна і весь візит були розраховані на внутрішнє використання – їх слід розглядати перш за все у контексті скрутного становища, яке склалося на півострові, і можливого погіршення настроїв серед місцевого населення. Після короткої ейфорії, пов'язаної з підвищенням зарплат та пенсій, настав більш складний період значного зростання цін та нестачі основних продовольчих продуктів. Так сталося, в основному, у зв’язку з припиненням економічних стосунків з Україною і введенням рубля раніше, ніж це було заплановано. Крім того, виникли проблеми з водою та електроенергію, які раніше постачалися з України.

Більше того, незважаючи на обіцянки влади, цьогорічний туристичний сезон буде дуже невдалим. У одному з коментарів заступник речника Департаменту штату США Мері Харф жартівливо сказала, що Путін став єдиним туристом, який поїхав до Криму цього літа. Це висловлювання, головним чином, носило іронічний характер, однак воно також відображає серйозну проблему, пов’язану зі зниженням попиту на відпочинок у Криму, пише Пьотр Байор у виданні Nowa Europa Wschodnia.

Кількість людей, що відпочивають на півострові у порівнянні з минулим роком, знизилась більш ніж на половину, що серйозно вплине на доходи частини населення, яка працює у цьому секторі економіки. Росіяни, які зважилися поїхати до Криму, не можуть розраховувати на приємні спогади. До поромної переправи через Керченську протоку з обох сторін стоять велетенські пробки, в яких доводиться проводити навіть по кілька десятків годин.

Зростання невдоволення та розчарування місцевого населення було б фатальним для іміджу Кремля. Отже у перебуванні Путіна в Криму слід вбачати типовий візит вождя-хазяїна, який піклується про звичайних громадян, розмовляє з ними, знайомиться з проблемами, а потім невідкладно береться за їх вирішення. Так було і цього разу. Путін запевнив, що проблеми є тимчасовими, що вони будуть швидко залагоджені і місцеве населення відчує значне покращення ситуації. Крім Путіна в Криму був також прем'єр Дмитро Медведєв і майже вся політична еліта Росії. Цей посил був зрозумілим: необхідно було показати, наскільки велике значення для влади має ситуація на півострові і долі людей, які там живуть.

Український супротив

Візит до Криму зустрів різку критику з боку офіційного Києва, а українське Міністерство закордонних справ виступило з офіційним démarche. Було підкреслено, що присутність представників російської влади на "тимчасово окупованих територіях України" є ще одним порушенням українського суверенітету, Статуту ООН та окремих резолюцій ООН і OБСЄ, що стосуються територіальної цілісності. Росія відкидає звинувачення стверджуючи, що не анексувала півострів, а березневий референдум і від’єднання Криму відбулися згідно з принципами міжнародного права. Що цікаво, Голова Російської Держдуми Сергій Наришкін заявив, що це Україна після розпаду Радянського Союзу анексувала Крим. "Володимире Володимировичу, від імені моїх колег, депутатів Російської Держдуми, я хотів би, перш за все, подякувати за те, що наша зустріч відбувається в якнайширшому і відкритому форматі, а також за те, що вона відбувається у Криму (…) який двадцять три роки тому з різних причин, в принципі, був анексований, а тепер знову є частиною Росії, невід’ємною частиною Росії, з цього часу уже назавжди" - підкреслив Голова Думи.

Що пообіцяв Путін?

На початку виступу російський президент подякував депутатам за увагу, яку вони присвятили розвитку Криму і Севастополя, одностайність та солідарність усіх парламентських фракцій у переломний момент. Також він звинуватив українську владу в тому, що нинішнє скрутне становище виникло у зв’язку з тим, що півострову не приділялося достатньої уваги. "Тут багато що потрібно зробити. Накопичилося безліч проблем, які практично не вирішувалися на протязі десятиріч. (...) Попередня влада брала звідси багато, а взамін давала мало або практично нічого" - заявив Путін.

Російський президент також підкреслив, що саме у зв’язку з цією занедбаністю, Крим бореться з проблемами, пов’язаними із застарілою інфраструктурою, економікою чи низьким рівнем доходів більшості громадян. Він запевнив, що проблеми мають тимчасовий характер, а найважливішим завданням нової влади буде забезпечення динамічного розвитку півострова, створення робочих місць, модернізація інфраструктури, промисловості, розвиток аграрно-споживчого сектора та туристичної галузі.

Розбуджені надії

На протязі останніх місяців російська влада дала безліч обіцянок мешканцям Криму. Однак усі їх виконати неможливо. Кремль уже відмовився від деяких інвестиційних планів або зменшив їх об’єм. Хорошим прикладом є головний проект будівництва мосту через Керченську протоку. Спочатку планувалось, що для його реалізації буде виділено близько 380 мільярдів рублів. Однак, останні плани вказують на те, що сума коливається у межах 170 мільярдів.

Путін усвідомлює, що невиправдання великих сподівань, які покладають на нього мешканці півострова, дуже негативно вплине на імідж Кремля. Адже він пообіцяв, що після "виправлення історичної несправедливості" і повернення Криму, регіон стане російською "перлиною", на розвиток якої влада не жалкуватиме сил і коштів.

Тому Путін дає наступні обіцянки і для досягнення політичних цілей та позитивного іміджу готовий нести величезні економічні збитки, пов’язані з анексією Криму. У разі виникнення дуже ймовірних проблем завжди можна буде подовжити "перехідний період" або звинуватити Україну у тому, що з її вини на півострові склалося скрутне становище.

Час для візиту Володимира Путіна до Криму було обрано не випадково. У середині вересня на півострові відбудуться вибори до місцевого парламенту, а обіцянки Путіна є частиною виборчої кампанії, хоча кремлівська партія і без цього отримає хороший результат.

За розвитком ситуації та виконанням Росією амбіційних заяв уважно стежать наступні сепаратистські регіони, які прагнуть приєднатися до Російської Федерації. Невиконання обіцянок щодо Криму було б для них сигналом, що зміна існуючого status quo може бути невигідною: особливо, враховуючи те, що частина місцевої еліти усувається від влади і замінюється довіреними людьми Путіна, направленими на півострів з Кремля. Для сепаратистських ватажків утримання влади є важливим питанням і вони, без сумніву, детально аналізують ситуацію в Криму також з цієї точки зору.

Доктор Піотр Байор є викладачем Ягеллонського університету у Кракові, а також членом Польського товариства міжнародних відносин.