Путін заявив, що затримані в Україні десантники патрулювали ділянку кордону

"Я ще не отримував доповідь від Міністерства оборони. Наскільки мені відомо, вони патрулювали кордон і могли опинитися на українській території", - сказав Путін журналістам, відповідаючи на запитання, чи піднімалося питання про затримання російських десантників, пише РИА Новости.

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У понеділок Служба безпеки України заявила, що затримала на кордоні з РФ десять російських десантників зі зброєю та документами.

Джерело в Міноборони РФ сказало, що затримані в Україні російські військовослужбовці патрулювали ділянку кордону і, ймовірно, перетнули її випадково, опір українським силовикам під час затримання вони не чинили.