"Це не наша війна": віськовополонені РФ закликали Путіна припинити посилати війська до України (відео)
Полонені російські десантники на допитах розповіли про цілі, з якими вони прибули до України.
Десантники не знали, навіщо їх відправили до України / Фото СБУ
Відео з допитами російських військових з’явилось на Facebook-сторінці прес-центру АТО.
Посилаючи десантників з 98 дивізії в Україну, військове начальство дезінформувало їх. Зокрема, один із затриманих на сторінці Вконтакті повідомив, що збирається "у відрядження".
Про це ж заявив затриманий полонений Смірнов. За його словами, підполковник Немоляєв поінформував лише про майбутні військові навчання.
Зокрема, єфрейтор Романцев на питання, як він розцінює дії Збройних Сил України, які обстріляли їх техніку, відповів, що українцям було невідомо, чиї бойові машини це були. Він також додав, що українські військові захищали свою землю.
"Я взагалі вважаю, що Україна – незалежна республіка. Якщо там є якісь проблеми, то хай вони всередині вирішуються", - сказав військовий.
За словами військового, їх заслали в Україну, але про цілі їх перебування не сказали.
"Нічого не сказали, сказали, що здійснюємо марш 70 кілометрів. Вихід на три дні", - розповів він.
Полонений сержант Генералов зізнався, що російські військові не знають, що вони роблять в Україні та з якою метою.
Він також додав, що російські ЗМІ "дуже багато брешуть" про ситуацію в Україні.
Читайте такожОприлюднено фото затриманих російських військових"Це робиться, щоб затуманити людям очі. Росія хоче від України грошей, які колись доставав колишній президент…", - вважає сержант.
Генералов також закликав російську владу припинити засилати до України "хлопців". "Припиніть, не треба. Навіщо? Це не наша війна. І якщо тут не було б нас, нічого б не було", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, учора сили АТО затримали 10 російських десантників з 98-ї дивізії.