"Це не наша війна": віськовополонені РФ закликали Путіна припинити посилати війська до України (відео)

Відео з допитами російських військових з’явилось на Facebook-сторінці прес-центру АТО.

Посилаючи десантників з 98 дивізії в Україну, військове начальство дезінформувало їх. Зокрема, один із затриманих на сторінці Вконтакті повідомив, що збирається "у відрядження".

Про це ж заявив затриманий полонений Смірнов. За його словами, підполковник Немоляєв поінформував лише про майбутні військові навчання.

Зокрема, єфрейтор Романцев на питання, як він розцінює дії Збройних Сил України, які обстріляли їх техніку, відповів, що українцям було невідомо, чиї бойові машини це були. Він також додав, що українські військові захищали свою землю.

У той же час, єфрейтор Мільчаков зізнався, що, якби його воля, він би "нікуди не ліз".

"Я взагалі вважаю, що Україна – незалежна республіка. Якщо там є якісь проблеми, то хай вони всередині вирішуються", - сказав військовий.

За словами військового, їх заслали в Україну, але про цілі їх перебування не сказали.

"Нічого не сказали, сказали, що здійснюємо марш 70 кілометрів. Вихід на три дні", - розповів він.