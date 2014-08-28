Ельмар Брок ініціює посилення санкцій проти Росії

Про це він заявив після екстреного засідання у Брюсселі, однією з тем якого була ситуація в Україні, повідомляє радіо "Свобода".

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"З огляду на розвиток подій в Україні за останню добу, ми вважаємо, що нам слід знайти можливість посилення санкцій щодо Росії", – наголосив Ельмар Брок.

Європейський парламентар зауважив, що "треба використати всі можливості для знаходження мирного рішення кризи в Україні". "Однак події останніх годин свідчать, що єдиним можливим виходом можуть бути тільки нові санкції", – зазначив Ельмар Брок, додавши, що Брюссель розглядає можливість збільшення фінансової допомоги Україні – як негайної, так і на тривалий період.

Щодо можливих нових обмежень з боку ЄС, які можуть бути розглянуті на позачерговому саміті голів держав та урядів 30 серпня, євродепутат каже, що, наприклад, можливе посилення санкцій на фінансовий сектор Росії. "Зокрема, припинити все ще існуючі фінансування із західних хедж-фондів деяких російських фінансових продуктів", – зазначив Ельмар Брок.

Раніше офіційний Київ закликав ЄС невідкладно розглянути на засіданні своєї ради 30 серпня ситуацію в Україні.