Швейцарія оприлюднила список осіб, які потрапили під санкції проти Росії

Зокрема, у переліку виявилися заступник голови адміністрації президента РФ Олексій Громов, бізнесмени Микола Шамалов, Юрій Ковальчук, Костянтин Малафєєв і Аркадій Ротенберг, а також глава МВС Криму Сергій Абісов. Ці особи вже фігурують в списку санкцій ЄС і США, повідомляє РИА Новости.

До чорного списку банків потрапили "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Внешнеэкономбанк" і "Россельхозбанк". Цим установам буде обмежений доступ до ринків капіталу Швейцарії. Раніше ці банки отримали санкції з боку Євросоюзу.

Читайте такожРосія через страх перед новими санкціями Заходу шукає заміну системі платежів SWIFT

Крім того, до списку санкцій потрапили російський оборонний концерн "Алмаз-Антей", малобюджетна авіакомпанія "Добролет", яка літала в Крим і "Российский национальный коммерческий банк". Як наголошувалося в заяві Федеральної ради, швейцарським компаніям і громадянам буде заборонено "починати нові фінансові відносини, а про вже існуючі необхідно повідомити владу".

Нова заборона торкнулася також імпорту матеріалів військового призначення з Росії, а також експорту нафтового обладнання. Крім того, країна обмежить інвестиції в розвиток Криму і Севастополя.

Загалом під швейцарські обмеження потрапляють 98 осіб. Людям з цього списку заборонений в'їзд на територію країни. Державним фінансовим інститутам заборонили встановлювати нові ділові відносини з фізичними і юридичними особами, які підпали під європейські санкції.