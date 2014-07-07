Ключовий для Києва комітет Європарламенту з міжнародних справ очолив Брок

Ключовий для України комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту очолив німецький політик, представник європейських народників Елмар Брок.

Таке рішення було ухвалено у понеділок в Брюсселі в ході інавгураційного засідання комітету ЄП нового скликання, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

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Одразу після призначення Брок зайняв крісло головуючого та продовжив засідання комітету.

Він відомий тим, що під час президентства в Україні Віктора Януковича постійно виступав з гострою критикою на адресу українського керівництва після арешту екс-прем'єра Юлії Тимошенко.