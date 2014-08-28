На саміті ЄС у Брюселі 30 серпня обговорюватимуть питання кризи в Україні

Про це у четвер в Брюсселі повідомила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

"Лідери ЄС у суботу збираються у Брюсселі, і криза в Україні буде на порядку денному саміту", - сказала вона.

Крім того, за словами Косьянчич, ситуацію в Україні будуть обговорювати міністри закордонних справ ЄС в рамках неформальної зустрічі у п'ятницю та суботу в Мілані.Читайте такожГлава МЗС Латвії про вторгнення РФ в Україну: в ООН повинні реагувати, це - війна

"Ми дуже занепокоєні останнім розвитком подій, включаючи повідомлення про те, що відбувається на місці. Ми повторюємо наш заклик до Росії негайно припинити будь-які ворожі дії на кордоні, що включає постачання зброї, обладнання та військового персоналу з Росії в Україну. Ми повторюємо нашу підтримку політичному вирішенню кризи, яке буде базуватися на повній повазі територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосила Косьянчич.

Вона також нагадала, що у суботу в Брюсселі відбудеться зустріч президента Україні Петра Порошенка з президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом Ради ЄС Германом Ван Ромпеєм.

Як повідомляв УНІАН, президент України Порошенко скликає РНБО через військове вторгнення Росії в Україну.

Сьогодні постійний представник України в Європейському Союзі посол Костянтин Єлісєєв закликав провести 30 серпня позачергове засідання Ради ЄС по Україні у зв'язку із "неприкритим військовим вторгненням Росії".Читайте такожБойовики та військові РФ готують потужний наступ у напрямку Шахтарськ-Іловайськ

"Ми закликаємо провести 30 серпня спеціальне позачергове засідання Ради ЄС по Україні. Досить потурати та умиротворяти агресора! Солідарність повинна стати абсолютною і безумовною. Вона повинна матеріалізуватися в подальших рішучих суттєвих санкціях та великомасштабній військовій і технічній допомозі Україні для того, щоб зупинити агресора", - заявив постпред.

Єлісєєв наголосив, що з учора Росія почала неприкрите військове вторгнення на територію України. "Наша щира спроба запропонувати руку миру Росії в Мінську отримала цинічну та нерозумну посмішку у відповідь. У той же вечір ми стали свідками перетину кордону України кортежами російської військової техніки і спорядження. "Зелені чоловічки" без знаків розрізнення, аналогічні тим, що ми бачили в Криму, заповнюють Україну. Україна і Європейський Союз повинні зупинити цю війну", - переконаний український дипломат.