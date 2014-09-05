Зурабов: сьогодні в Мінську контактна група підпише документи

В її роботі візьмуть участь колишній президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, офіційний представник чинного голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в УкраїніХайді Тальявіні, а також представники організацій "ДНР" і "ЛНР", передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожБойовики "ДНР" і "ЛНР" заявляють про готовність припинити вогонь з 5 вересня

Як очікується, сторони повинні узгодити деталі врегулювання на основі мирного плану з семи пунктів, запропонованого 3 вересня президентом РФ Володимиром Путіним.

Відзначимо, що на сьогоднішню зустріч у Мінську покладаються великі надії, зокрема, вчора президент України Петро Порошенко заявив на саміті НАТО, що чекає від зустрічі в Мінську позитивних результатів і початку вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Слідом за цією заявою, послідувала заява лідерів "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченко та Ігоря Плотницького, які висловили готовність припинити вогонь на Донбасі 5 вересня в 14.00.