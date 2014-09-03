Путін розповів про сім пунктів свого мирного плану для Донбасу

За його словами, в ході розмови вони обговорили план врегулювання ситуації в Україні. Він зазначив, що по дорозі з Благовещенська в Улан-Батор в літаку "накидав від руки деякі міркування, план дій" і зачитав його. План складається з семи пунктів, повідомляє ІТАР-ТАСС.

В якості першого пункту він назвав "припинення активних наступальних операцій збройних сил, формувань ополчення південного сходу України на донецькому і луганському напрямках".

Другим пунктом президент РФ запропонував "відвести збройні підрозділи силових структур України на відстань, що виключає можливість обстрілу населених пунктів артилерією і всіма видами систем залпового вогню".

В якості третього пункту Путін пропонує "передбачити здійснення повноцінного та об'єктивного міжнародного контролю за дотриманням умов припинення вогню і моніторингом обстановки, створеної таким чином в зоні безпеки".

Російський президент вважає, що для врегулювання ситуації в Україні (четвертий пункт) необхідно "виключити застосування бойової авіації проти мирних громадян і населених пунктів у зоні конфлікту".

Читайте такожЄС відмовився коментувати телефонну розмову Порошенка із Путіним

Крім того, на думку Путіна, (п'ятий пункт) слід "організувати обмін насильно утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" без будь-яких попередніх умов".

"Відкрити гуманітарні коридори для пересування біженців і доставки гуманітарних вантажів на схід України", - продовжив він, перераховуючи пункти (шостий пункт) пропонованого ним плану врегулювання.

Сьомим пунктом Путін назвав можливість направлення в постраждалі регіони ремонтних бригад для відновлення зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури на сході України.

Президент Росії розраховує, що остаточні домовленості по плану врегулювання в Україні буде досягнуто 5 вересня на зустрічі контактної групи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що президенти РФ і України не домовлялися про припинення вогню в Україні, оскільки, на думку влади РФ, "Росія не є стороною конфлікту".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Петра Порошенка оприлюднила повідомлення про те, що український президент провів телефонну розмову з президентом РФ, в ході якої вони домовилися про режим припинення вогню на Донбасі. "Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру", - наголошувалося в повідомленні. Через деякий час прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що президенти РФ і України не домовлялися про припинення вогню в Україні, оскільки, на думку влади РФ, "Росія не є учасником конфлікту".