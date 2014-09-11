Активність бойовиків поблизу Маріуполя і Новоазовська відсутня

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За сьогоднішній день ситуація в зоні проведення АТО характеризувалася окремими випадками порушення вогню та провокаціями", - зазначив він.

"У цілому режим припинення вогню зберігається. Суттєвої активності бойовиків в районах Маріуполя і Новоазовська не спостерігається", - сказав Андрій Лисенко.