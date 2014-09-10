Російські війська перекинули 180 одиниць техніки у район Новоазовська - Тимчук

Російські війська продовжують концентрацію сил у районі Новоазовська.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"З території Росії на даний напрям перекинуто не менше 180 одиниць військової техніки (танки, БМП і БТР, а також кілька одиниць РСЗВ «Град»)", - написав він.

Також зазначається, що в районі н.п. Безіменне (Новоазовський район) ідентифіковано автомобіль російських військ, обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки.