Російські війська перекинули 180 одиниць техніки у район Новоазовська - Тимчук
10:30, 10 вересня 2014Політика
0 0
Росія перекинула танки, БМП та БТР, а також декілька "Градів".
REUTERS
Російські війська продовжують концентрацію сил у районі Новоазовська.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожРосійські військові та бойовики активізувались у районі трьох населених пунктів - Тимчук
"З території Росії на даний напрям перекинуто не менше 180 одиниць військової техніки (танки, БМП і БТР, а також кілька одиниць РСЗВ «Град»)", - написав він.
Також зазначається, що в районі н.п. Безіменне (Новоазовський район) ідентифіковано автомобіль російських військ, обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter