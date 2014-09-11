Депутати міськради Маріуполя будуть патрулювати вулиці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

10 вересня під керівництвом міського голови Юрія Хотлубея пройшло засідання штабу територіальної оборони Маріуполя, де й було ухвалено дане рішення. У роботі засідання взяли участь керівники міста і області, штабу АТО в Маріуполі, обласного і міського військкоматів, міліції, прокуратури, СБУ, представники підприємств, які відповідають за мобілізаційний-оборонну роботу, голови райадміністрацій, керівники управлінь міської ради.

Воєнком міста доповів про хід мобілізаційної роботи, а начальник Управління ДСНС в Маріуполі – про проведення робіт зі знешкодження боєприпасів, які не розірвалися, потрапивши на територію міста внаслідок обстрілу.

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